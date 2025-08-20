Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:21, 20 августа 2025Силовые структуры

Подросток готовил теракт в российском регионе

В Рязанской области задержали подростка по делу о приготовлении теракта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Рязанской области задержали 16-летнего подростка за приготовление к совершению теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, молодой человек был приверженцем нацистской идеологии и планировал на территории одного из муниципальных районов области поджечь здание с помощью зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело, юноше грозит до десяти лет колонии. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Обнинске задержали двух подростков 15 и 16 лет за поджог синагоги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

    Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

    В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

    Нижний Новгород украсят муралами

    ЦБ опустил курсы доллара и евро

    Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

    В России призвали воспринимать войска стран Запада на Украине как оккупантов

    Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости