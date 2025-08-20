Подросток готовил теракт в российском регионе

В Рязанской области задержали подростка по делу о приготовлении теракта

В Рязанской области задержали 16-летнего подростка за приготовление к совершению теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, молодой человек был приверженцем нацистской идеологии и планировал на территории одного из муниципальных районов области поджечь здание с помощью зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело, юноше грозит до десяти лет колонии. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Обнинске задержали двух подростков 15 и 16 лет за поджог синагоги.