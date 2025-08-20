Силовые структуры
13:43, 20 августа 2025Силовые структуры

Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

В Обнинске задержали двух подростков за поджог синагоги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Калужский Следком»

В Обнинске Калужской области задержали двух подростков 15 и 16 лет за поджог синагоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, молодые люди, один из которых — москвич, другой — житель Брянской области, познакомились в социальных сетях и заранее спланировали преступление. Ночью 13 августа они разбили окна строения и бросили в него бутылки с горючим веществом. В результате ущерб был причинен на полмиллиона рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

О поджоге синагоги стало известно утром 13 августа. Сообщалось, что загорелась входная дверь, но огонь был оперативно потушен, пострадавших нет. Это не первое нападение на синагогу в Обнинске.

Ранее ФСБ показала видео задержания в Удмуртии готовившего поджог мигранта.

