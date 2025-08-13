Неизвестные закидали коктейлями Молотова синагогу в российском городе

В Обнинске неизвестные бросили в синагогу бутылки с зажигательной смесью

В Обнинске Калужской области неизвестные закидали синагогу коктейлями Молотова. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

В ночь на 13 августа в здание полетели не менее трех бутылок с зажигательной смесью. В результате загорелась входная дверь, но огонь был оперативно потушен, поэтому далее пожар не распространился.

В ходе инцидента пострадавших нет. Месяц назад на синагогу также было совершено нападение, в результате которого была уничтожена внутренняя электроподстанция.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина с молотком напал на синагогу во время занятий в детском кружке.

