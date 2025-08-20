Подрыв пикапа ВСУ с боеприпасами попал на видео

Росгвардия уничтожила пикап, подвозящий боеприпасы ВСУ в Харьковской области

«Стальная» бригада Росгвардии подорвала пикап, который вез боеприпасы подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Оператор ударного дрона в ходе воздушной разведки заметил автомобиль украинских военных, однако водитель пикапа спрятался в укрытии. Тем не менее дрон Росгвардии уничтожил его. Кадры предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На записи видна дорога и двигающийся по ней пикап ВСУ. Затем он останавливается под деревом. Дрон настигает машину, происходит подрыв.

Ранее сообщалось, что в Сумской области спецназовец Росгвардии уничтожил догонявший его дрон-камикадзе.