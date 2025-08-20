Наука и техника
09:03, 20 августа 2025

Tesla начала продажу переключателей поворотников в машину

Tesla предложила вернуть в Model 3 рычаги указателей поворота за деньги
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Tesla предложила автолюбителям вернуть в электромобили подрулевые переключатели за отдельную плату. На это обратило внимание издание The Verge.

Соответствующую опцию можно добавить при заказе электрокара Model 3 в Китае. За 2499 юаней, или около 28 тысяч рублей, Tesla может установить в новый автомобиль подрулевые рычаги переключателей указателей поворотов.

В базовой версии Model 3 этих рычагов нет. Tesla убрала их из электрокаров, выпускаемых для китайского рынка, в 2023 году, для остального мира — в 2024-м. Их роль выполняют кнопки, расположенные непосредственно на рулевом колесе, также эта функция дублируется на сенсорном экране в салоне. «Похоже, это решение было продиктовано стремлением Tesla к максимальному минимализму», — заметили журналисты.

В материале The Verge говорится, что потребителям очень не понравилось, что подрулевые переключатели исчезли из автомобилей. «Похоже, Tesla услышала их просьбы, хотя вряд ли владельцы оценят необходимость платить за эту возможность», — заключили авторы медиа.

Ранее стало известно, что корпорация Tesla запустила продажи автомобиля Model YL. Он отличается от кроссовера Model Y удлиненным кузовом и увеличенным запасом хода — до 750 километров.

