Tesla выпустила новый кроссовер

Tesla запустила китайские продажи нового кроссовера Model YL
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Vegas Tesla Family / YouTube 

Американская корпорация Tesla запустила продажи модели Model YL. На это обратило внимание издание Electrek.

Журналисты медиа объяснили, что YL является новой версией кроссовера Model Y и отличается удлиненным корпусом. Автомобиль получил три ряда кресел и шесть мест. Также он выделяется увеличенным запасом хода на одном заряде — до 750 километров.

Автомобиль пока доступен только в Китае. Tesla Model YL оценили минимум в 339 тысяч юаней, или около 3,9 миллионов рублей. В Tesla отметили, что новая модель также отличается от других автомобилей бренда наличием подлокотников с электроприводом на втором ряду и увеличенным багажником объемом 2539 литра.

«Цена Model YL вполне разумна по сравнению с ценами автомобилей текущей линейки Tesla», — отреагировали на релиз специалисты Electrek. Однако авторы издания подчеркнули, что новая Tesla все рано дороже многих других шестиместных электрических внедорожников, доступных в Китае. Так, Onvo L90 стоит на 58 тысяч юаней, или около 650 тысяч рублей дешевле.

В конце июля глава Tesla Илон Маск пообещал, что до конца года половина жителей США сможет передвигаться на беспилотном такси. Маск пообещал, что его компания будет распространять сервис активно, но осторожно.

