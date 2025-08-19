Tesla выпустила новый кроссовер

Американская корпорация Tesla запустила продажи модели Model YL. На это обратило внимание издание Electrek.
Журналисты медиа объяснили, что YL является новой версией кроссовера Model Y и отличается удлиненным корпусом. Автомобиль получил три ряда кресел и шесть мест. Также он выделяется увеличенным запасом хода на одном заряде — до 750 километров.
Автомобиль пока доступен только в Китае. Tesla Model YL оценили минимум в 339 тысяч юаней, или около 3,9 миллионов рублей. В Tesla отметили, что новая модель также отличается от других автомобилей бренда наличием подлокотников с электроприводом на втором ряду и увеличенным багажником объемом 2539 литра.
«Цена Model YL вполне разумна по сравнению с ценами автомобилей текущей линейки Tesla», — отреагировали на релиз специалисты Electrek. Однако авторы издания подчеркнули, что новая Tesla все рано дороже многих других шестиместных электрических внедорожников, доступных в Китае. Так, Onvo L90 стоит на 58 тысяч юаней, или около 650 тысяч рублей дешевле.
В конце июля глава Tesla Илон Маск пообещал, что до конца года половина жителей США сможет передвигаться на беспилотном такси. Маск пообещал, что его компания будет распространять сервис активно, но осторожно.