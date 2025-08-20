Причину показа Зеленскому карты Украины объяснили

UnHerd: Трамп не оставил выбора Зеленскому в вопросе территорий

Президент США Дональд Трамп, показав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому карту Украины, не оставил выбора в вопросе территориальных уступок. Об этом заявило британское издание UnHerd.

«Таким образом, украинский лидер, несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир», — объяснили причину поступка Трампа.

По мнению автора статьи, Украина не сможет вернуть утраченные территории, а также добиться вступления в Североатлантический альянс. В связи с этим Киеву стоит согласиться на мир, говорится в материале.

О таком необычном способе Трампа надавить на украинского главу стало известно журналистам ранее. Напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины, поставили карту, где были выделены контролируемые российскими Вооруженными силами (ВС) регионы.