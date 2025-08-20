Пригожин заявил о выступлении Валерии на популярном фестивале «за еду»

Пригожин: Валерия никогда не получала денег за выступления на «Новой волне»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена, певица Валерия, много лет выступала на фестивале «Новая волна» бесплатно. Его цитируют «Известия».

«Могу с полной ответственностью сказать: ни копейки денег мы там никогда не получили. Наши коллеги тоже. В Юрмале, в Сочи мы выступали, если грубо сказать, за еду. Можно в этом убедиться, все документы есть», — поделился медиаменеджер, уточнив, что информацию можно проверить, спросив об этом основателя «Новой волны» Игоря Крутого.

Пригожин также добавил, что там платили только иностранным артистам.

