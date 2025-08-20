Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:30, 20 августа 2025Культура

Пригожин заявил о выступлении Валерии на популярном фестивале «за еду»

Пригожин: Валерия никогда не получала денег за выступления на «Новой волне»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена, певица Валерия, много лет выступала на фестивале «Новая волна» бесплатно. Его цитируют «Известия».

«Могу с полной ответственностью сказать: ни копейки денег мы там никогда не получили. Наши коллеги тоже. В Юрмале, в Сочи мы выступали, если грубо сказать, за еду. Можно в этом убедиться, все документы есть», — поделился медиаменеджер, уточнив, что информацию можно проверить, спросив об этом основателя «Новой волны» Игоря Крутого.

Пригожин также добавил, что там платили только иностранным артистам.

Ранее Валерия восхитилась спортивной формой Иосифа Пригожина. По словам исполнительницы, медиаменеджер от природы является обладателем атлетического телосложения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

    Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

    iPhone предсказали высокие продажи

    Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

    Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

    Ученый прокомментировала новости о восхождении «Черной Луны» апокалипсиса

    Замглавы Ельцин-центра сделала репост текста дочери Ельцина и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости