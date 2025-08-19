Валерия назвала Пригожина горой мышц

Певица Валерия заявила, что Иосиф Пригожин обладает атлетичным телосложением

Народная артистка России Валерия восхитилась спортивной формой своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Об этом пишет Super.ru.

По словам исполнительницы, медиаменеджер от природы является обладателем атлетического телосложения. «Я ему говорю: "Ты же — гора мышц! Как тебе просто с твоим телом. Это мне надо строить. Я всю жизнь строю, а тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!"» — рассказала певица в ходе интервью Ляйсан Утяшевой.

Валерия также добавила, что муж ведет активный образ жизни — занимается бегом и предпочитает долгие прогулки в свободное время.

