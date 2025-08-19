Культура
12:27, 19 августа 2025

Валерия назвала Пригожина горой мышц

Певица Валерия заявила, что Иосиф Пригожин обладает атлетичным телосложением
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleTalk / Legion-Media

Народная артистка России Валерия восхитилась спортивной формой своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Об этом пишет Super.ru.

По словам исполнительницы, медиаменеджер от природы является обладателем атлетического телосложения. «Я ему говорю: "Ты же — гора мышц! Как тебе просто с твоим телом. Это мне надо строить. Я всю жизнь строю, а тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!"» — рассказала певица в ходе интервью Ляйсан Утяшевой.

Валерия также добавила, что муж ведет активный образ жизни — занимается бегом и предпочитает долгие прогулки в свободное время.

Ранее невестка Валерии Лиана Шульгина сообщила, что попала в ДТП по дороге в один из ресторанов Москвы.

