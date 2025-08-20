Против бросившей младенца в аэропорту Турции россиянки возбудили дело

Shot: Против бросившей младенца в аэропорту Антальи россиянки возбудили дело

Против россиянки, бросившей младенца в аэропорту турецкой Антальи, возбудили дело о покушении на жизнь новорожденного. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Адвокат Екатерины Бурнашкиной рассказала изданию, что теперь девушка хочет заняться воспитанием дочери, но ей не дают этого делать. Более того, видеться с ребенком запрещено и родителям Екатерины. При этом родительских прав ее не лишили.

Приемные родители девочки, у которых она живет уже более двух месяцев, уверяют, что она чувствует себя хорошо. Отдавать ее биологической матери они не намерены.

Адвокат также отметила, что за день до родов ее клиентка обращалась за помощью к турецким врачам и жаловалась на боль в животе. Однако в больнице ей диагностировали гастроэнтерит и не увидели беременность. Медицинского специалиста, который осматривал россиянку, уже допросили в Турции. Сама Бурнашкина от комментариев отказалась и ушла из суда сразу после заседания.

В июле стало известно, что 19-летняя Бурнашкина захотела забрать ребенка у приемной матери. Студентка призналась, что осознала свою ошибку и хочет сама вырастить дочь Николь.

