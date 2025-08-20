Мир
17:35, 20 августа 2025

Проведение встречи Путина, Трампа и Зеленского в одной стране назвали насмешкой над ЕС

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в Будапеште станет огромной насмешкой над Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Выбор Венгрии [премьер-министра Виктора] Орбана станет огромным жестом насмешки со стороны Трампа и Путина над ЕС», — написал он.

Он также отметил, что это будет насмешкой и лично над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Филиппо выразил мнение, что Макрон демонизирует Россию в интересах Евросоюза. По его словам, цель политика — убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину.

