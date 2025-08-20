Путин раскрыл подробности развития атомной отрасли России

Путин: Атомная отрасль РФ продолжит курс на укрепление международной кооперации

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности с 80-летием отрасли, выразил уверенность в том, что российская атомная промышленность продолжит развивать международное сотрудничество. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

«Уверен, что вы и впредь будете идти вперед, наращивать фундаментальные и прикладные исследования, продолжать курс на укрепление международной кооперации», — говорится в заявлении российского лидера.

Ранее Путин заявил, что у страны есть надежный ядерный щит. Также президент России отметил, что за 80 лет в стране были запущены новые предприятия, научные институты и конструкторские бюро, а также возведен единый научно-промышленный комплекс.