22:12, 20 августа 2025Россия

Путин заявил о наличии у России надежного ядерного щита

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть надежный ядерный щит. На это российский лидер указал в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли страны с ее 80-летием. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов», — говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что именно благодаря им удалось сформировать ядерный щит.

Также президент России отметил, что за 80 лет в стране были запущены новые предприятия, научные институты и конструкторские бюро, а также возведен единый научно-промышленный комплекс.

Ранее стало известно, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е.

