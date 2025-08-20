Россия
Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

Путин утвердил состав набсовета АНО «Россия — страна возможностей»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем набсовета является глава государства. В состав вошли первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, помощник Путина Андрей Фурсенко.

Помимо того, в составе совета теперь присутствуют вице-премьеры страны Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр образования и науки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» основана по инициативе Владимира Путина в 2018 году.

Ранее Путин утвердил состав Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Согласно документу, возглавила новый совещательный орган председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая и предоставила главе государства предложения по кандидатурам его членов.

