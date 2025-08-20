Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

Politico: В Европе не верят в успех переговоров, но поддерживают их из-за Трампа

Лидеры стран Европы не верят в успех переговоров по Украине и искренность намерений Москвы заключить соглашение, но продолжают поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа в надежде, что он разочаруется в России и займет более жесткую позицию. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«План состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа, пока он не поймет, что у [президента России Владимира] Путина нет серьезных намерений закончить войну», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, европейские союзники Украины с радостью поддержали инициативу США по посредничеству в переговорах о мире не потому, что они верили в ее успех, а потому что она может послужить «наглядным испытанием намерений России». В Европе надеются, что в случае отсутствия прогресса на возможных переговорах Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп «накажет» Россию путем усиления санкций.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что страны Евросоюза и Великобритания грозят России новыми санкциями, в случае если она откажется от трехсторонней встречи на высшем уровне с США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.