России пригрозили санкциями в случае отказа от трехсторонней встречи по Украине

Telegraph: Европа грозит РФ санкциями за отказ от 3-сторонней встречи по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны Евросоюза и Великобритания грозят России новыми санкциями в случае, если она откажется от трехсторонней встречи на высшем уровне с США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

«Британия и ЕС готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если [президент РФ Владимир] Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом США Дональдом] Трампом», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине. Кроме того, по ее словам, сроки проведения трехсторонней встречи будут зависеть от того, как пройдет личная встреча президента Путина и Зеленского.

