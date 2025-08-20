Мир
15:26, 20 августа 2025Мир

Раскрыто происхождение упавшего в Польше неопознанного объекта

Прокурор: Упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в районе села Осины на востоке Польши, является военным дроном. Об этом заявил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич, передает RMF24.

«Предварительные результаты расследования указывают на то, что в поле в Осинах упал военный беспилотник», — сообщил он.

Как утверждает источник издания в Министерстве обороны Польши, у упавшего беспилотника не было боевой части, а значит, скорее всего речь идет о дроне-обманке, целью которого является отвлечение внимания систем ПВО от боевых беспилотников. Отмечается, что работающие на месте инцидента службы пока не могут определить, кому принадлежит дрон и где он был произведен.

О падении и взрыве неопознанного объекта на востоке Польши стало известно утром 20 августа. Сообщалось, что в результате инцидента в нескольких домах были выбиты стекла.

