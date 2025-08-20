Силовые структуры
23:46, 20 августа 2025

Расстрелявшего сослуживцев солдата отказались брать на СВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Рамиль Шамсутдинов, бывший солдат-срочник, осужденный на 24,5 года за убийство своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, несмотря на неоднократные просьбы, не допускается к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — отметил собеседник агентства.

В 2019 году, находясь на срочной службе в поселке Горный Забайкальского края, Шамсутдинов открыл огонь из автомата АК-74М по сослуживцам, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь человек спасти не удалось, еще двое получили тяжелые ранения. На суде защита настояла, что бывший солдат пошел на преступление из-за дедовщины со стороны старослужащих и офицеров. Присяжные единогласно признали рядового виновным, однако сочли, что он заслуживает снисхождения.

