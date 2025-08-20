Дипломат Полянский призвал ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва требует тщательного международного расследования с участием ООН в связи с поддержкой Украиной боевиков в Африке. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что есть факты, которые подтверждают участие спецслужб Украины, включая Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в деятельности в странах Сахеля и других регионов Африки. По его словам, Киев передает боевикам оружие и беспилотники, обучают их использованию, а также координируют действия террористов и перебрасывают наемников.

«Все перечисленное требует тщательного международного расследования с привлечением компетентных механизмов ООН», — призвал дипломат во время заседания Совбеза ООН.

19 июня российские военные разоружили в префектуре Уака в ЦАР 570 боевиков группировки «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC). Переговорную группу из российских инструкторов и военнослужащих FACA возглавил советник президента республики Фостен-Арканжа Туадеры, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем.