Россия резко нарастила импорт картофеля из страны БРИКС

Статслужба Китая: Поставки картофеля в Россию выросли больше чем в 4 раза

С января по июль 2025 года поставки картофеля из Китая в Россию выросли в 4,4 раза. Эти данные китайской статслужбы процитировало РИА Новости.

Оказалось, что за семь месяцев Китай экспортировал в Россию картофеля на 56,3 миллиона долларов, что в 4,4 раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Июльские поставки оцениваются в 6,9 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем в июле 2024 года.

Отмечается, что в списке покупателей китайского картофеля Россия заняла второе место. Кроме нее, в список основных импортеров данного продукта вошли Киргизия (126 миллионов долларов), Малайзия (26,3 миллиона), Вьетнам (21,2 миллиона), Таиланд (9,2 миллиона).

Между тем в июле в России зафиксировали резкое падение сборов картофеля. Соответствующий показатель снизился на 22,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Как полагает экономист Залина Казова, для того чтобы Россия могла полностью удовлетворить потребности населения в картофеле, надо ежегодно увеличивать производство этого продукта на 4,5-6 процентов.