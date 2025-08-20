Забота о себе
14:37, 20 августа 2025Забота о себе

Россиян призвали отказаться от покупки заранее нарезанных арбузов и дынь

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Нарезанные на части до продажи арбузы и дыни могут стать причиной острого пищевого отравления. Об этой неочевидной опасности предупредила инфекционист Ольга Столярова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач призвала россиян отказаться от покупки заранее нарезанных дынь и арбузов, они могут быть заражены патогенными бактериями, такими как сальмонелла, кишечная палочка или листерия, попавшими на мякоть с поверхности кожуры. Кроме того, при контакте мякоти продукта с воздухом повышается риск ее заражения грибами или плесенью.

Также болезнетворные микроорганизмы могут быть занесены в плоды с ножа или поверхности, на которой они разрезались, из-за нарушения санитарных норм, продолжила Столярова. В случае же, если половинки арбузов и дынь продаются на обочине дорог, может произойти их химическое загрязнение.

«Употребление инфицированного арбуза может вызвать пищевое отравление, а также тяжелые осложнения у детей, беременных, пожилых и людей с иммунодефицитом», — предупредила инфекционист, добавив, что разрезанные плоды могут храниться в герметичной упаковке не более двух-четырех часов при температуре около плюс четырех градусов.

Ранее эндокринолог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина опровергла миф о вреде арбузных косточек. По ее словам, их можно без опасений употреблять в пищу.

