Россиянам напомнили о наказании за сбор грибов

RT: За сбор грибов в заповедниках и нацпарках грозит наказание

За сбор грибов в некоторых локациях, в том числе на территории заповедников и национальных парков, россиянам грозит наказание. Об этом напомнили эксперты сервиса «Яндекс Путешествия», передает RT.

Запрет на сбор грибов на ряде территорий нужен для того, чтобы избежать нарушений природоохранных правил, объяснили аналитики. Кроме того, не стоит собирать урожай рядом с оживленными дорогами и промышленными зонами, так как грибы легко впитывают токсичные вещества и тяжелые металлы.

Эксперты добавили, что в лес лучше отправляться в комфортной одежде, например, свободных спортивных костюмах, дождевиках, а также высоких кроссовках с плотной подошвой или резиновых сапогах.

Класть грибы можно в плетеную корзину, которая, в отличие от пластиковых пакетов, обеспечит вентиляцию и поможет сохранить грибы свежими. Аналитики подчеркнули, что не следует брать грибы, которые кажутся незнакомыми или вызывают сомнения. «По возвращении домой еще раз тщательно переберите урожай, исключив все подозрительные и непроверенные экземпляры», — рекомендовали они.

Ранее россиянам назвали лучшие локации для сбора грибов. В топ вошли Карелия и Башкортостан.