13:18, 20 августа 2025Экономика

Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

Кондиционер в иномарке может не работать по разным причинам — как механическим, так и электрическим. Основные факторы поломок «Газете.Ru» назвала сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

Например, причиной может стать поломка датчиков давления или температуры, когда при ложных показаниях система блокирует запуск. Часто проблемы связаны с магистралями кондиционера. Трубки могут повредиться из-за грязи и посторонних частиц, попадания из компрессора или механических деформаций, в том числе после ДТП. Даже небольшое смещение элементов может привести к утечке хладагента.

Если кондиционер не запускается сразу после включения, причина может быть в неисправности компрессора, объяснила эксперт. Заклинивание вала из-за внутренних повреждений или нехватки масла активирует защиту и полностью останавливает систему. Еще один фактор поломки — выход из строя вентилятора охлаждения радиатора кондиционера. Если вентилятор не работает, система блокирует работу, чтобы избежать перегрева. Аналогичный эффект возникает при загрязнении радиатора.

После обслуживания кондиционер может не включиться из-за ошибок подключения разъемов, некорректной инициализации датчиков или неправильной заправки хладагента.

Ранее автомобилистам назвали первый признак поломки двигателя — это потеря его мощности.

