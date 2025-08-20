Путешествия
09:49, 20 августа 2025Путешествия

Россияне массово устремились летом на отдых в один курортный город Турции

АТОР: Летом 2025-го россияне массово устремились в Анталью
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Igor Sporynin / Unsplash

Летом 2025 года российские туристы массово устремились в один популярный курортный город Турции — Анталью. Об этом говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в июле курорты Антальи посетили более 618 тысяч соотечественников. В сравнении с июлем 2024-го прирост составил 3,4 процента. При этом число туристов из других стран в Анталье не показало роста или даже упало.

Ранее российских туристов на отдыхе в Турции укусило морское животное. Молодой человек плавал у буйков, а женщина — вдоль берега.

