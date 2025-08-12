Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:30, 12 августа 2025Путешествия

Россиян на отдыхе в Турции укусило морское животное

TourDom: Российских туристов в Анталье укусила морская черепаха
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Российских туристов на отдыхе в Турции укусило морское животное. Об этом изданию TourDom рассказала пострадавшая.

Она вместе со взрослым сыном отдыхала на пляже Лиман в Анталье. Молодой человек плавал у буйков, а женщина — вдоль берега. В какой-то момент тот закричал, что его укусила черепаха. Пострадавшая призналась, что сначала приняла слова сына за шутку. Но потом она увидела, что на пляже один из отдыхающих демонстрирует свой укус.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

Мать и сын поплыли к берегу, но на расстоянии четырех-пяти метров от него животное укусило и женщину. По ее словам, в этот момент она ощутила удар в районе поясницы. «У сына на ноге значительная рана, у меня на коже тоже видны следы зубов», — рассказала пострадавшая изданию. Россияне не стали обращаться к врачу и самостоятельно обработали укусы.

Морские черепахи в отношении людей обычно не агрессивны, но могут укусить, если спутают человека с добычей, а также если будут спровоцированы. Укусы пресмыкающихся не опасны, но они могут оставить рваные раны.

Ранее 27-летняя туристка лишилась пальца во время христианского праздника в Европе после укуса лошади. Это произошло на Менорке, в Испании, во время празднования Дня святого Христофора — покровителя путешественников и дорожной полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Появились подробности о гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

    Россияне устремились в одну страну Азии после запуска прямых рейсов

    В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школах

    Европейскому автопрому предсказали миллиардные убытки

    На Западе сделали мрачный прогноз о будущем Украины

    Экономист высказался об источниках финансирования возможного повышения декретных

    Беременную Регину Тодоренко обругали в сети за танцы в бикини

    Дважды наехавший на людей водитель самосвала сбежал из России

    Принц Гарри и Меган Маркл стали еще богаче вопреки ожиданиям ненавистников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости