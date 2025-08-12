Россиян на отдыхе в Турции укусило морское животное

TourDom: Российских туристов в Анталье укусила морская черепаха

Российских туристов на отдыхе в Турции укусило морское животное. Об этом изданию TourDom рассказала пострадавшая.

Она вместе со взрослым сыном отдыхала на пляже Лиман в Анталье. Молодой человек плавал у буйков, а женщина — вдоль берега. В какой-то момент тот закричал, что его укусила черепаха. Пострадавшая призналась, что сначала приняла слова сына за шутку. Но потом она увидела, что на пляже один из отдыхающих демонстрирует свой укус.

Мать и сын поплыли к берегу, но на расстоянии четырех-пяти метров от него животное укусило и женщину. По ее словам, в этот момент она ощутила удар в районе поясницы. «У сына на ноге значительная рана, у меня на коже тоже видны следы зубов», — рассказала пострадавшая изданию. Россияне не стали обращаться к врачу и самостоятельно обработали укусы.

Морские черепахи в отношении людей обычно не агрессивны, но могут укусить, если спутают человека с добычей, а также если будут спровоцированы. Укусы пресмыкающихся не опасны, но они могут оставить рваные раны.

Ранее 27-летняя туристка лишилась пальца во время христианского праздника в Европе после укуса лошади. Это произошло на Менорке, в Испании, во время празднования Дня святого Христофора — покровителя путешественников и дорожной полиции.