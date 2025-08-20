Путешествия
Россияне массово устремились в одну страну Ближнего Востока

За год спрос на отдых в Иордании среди россиян вырос в 6,5 раза
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россияне массово устремились в одну страну Ближнего Востока — за год спрос на отдых в Иордании вырос в 6,5 раза. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора «Русский экспресс».

Уточнялось, что заявки на экскурсионные туры по стране стали приходить чаще — год назад каждый второй запрос был с просьбой подобрать отель на Мертвом море. В настоящее время за поездкой с посещением достопримечательностей обращается половина от общего числа желающих отдохнуть в Иордании, при этом доля Мертвого моря в этом году — всего 28 процентов, а 12 процентов — заявки на поездку в город Акаба на Красное море, добавили в «Русском экспрессе».

По информации ФСБ, в первом полугодии 2025 года туристический поток в Иорданию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, отмечают в АТОР, данная статистика учитывает только вылеты в ближневосточную страну, осуществленные на прямых рейсах, а многие путешественники выбирают для себя маршруты с пересадками.

В материале говорится, что большинство туроператоров едины во мнении, что отмена визового режима с Иорданией положительно скажется на спросе среди российских туристов. Представители Corona Travel в беседе с АТОР указали, что рост числа заявок может составить 10-15 процентов в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Россия приготовилась взаимно отменить визы для туристов с Иорданией. Решение было одобрено Советом министров ближневосточного государства для укрепления сотрудничества и партнерства. Так, туристы из обеих стран смогут находиться без визы в принимающем государстве 30 дней, а за год их общее время пребывания не должно будет превышать 90 дней.

