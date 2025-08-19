Россия отменит визы с одной страной Ближнего Востока

Nabaa Jordan: Россия приготовилась отменить визы для туристов с Иорданией

Россия приготовилась взаимно отменить визы для туристов с одной страной Ближнего Востока — Иорданией. Об этом сообщает газета Nabaa Jordan.

Решение было одобрено Советом министров ближневосточного государства для укрепления сотрудничества и партнерства. Так, туристы из обеих стран смогут находиться в принимающем государстве до 30 дней за одну поездку и до 90 дней суммарно за год.

Ранее сообщалось, что в России готовятся к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии, к расширению списка государств-претендентов на электронную визу и к введению ее многократного использования. На очереди находятся Иордания, Мьянма, Бахрейн и несколько других стран.