Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:25, 20 августа 2025Экономика

Россияне назвали один из способов борьбы со стрессом

«Ведомости»: Шопинг стал лекарством от стресса для почти 40 процентов россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России 38 процентов жителей предпочитают бороться со стрессом, совершая покупки. Это показало исследование, которое провели эксперты компаний «Яков и партнеры» и «Ромир». Его результаты процитировали «Ведомости».

В то же время 62 процента опрошенных заявили, что не пользуются таким методом. Кроме того, 47 процентов признались, что прибегают к шопингу, чтобы почувствовать себя счастливыми. Из них 12 процентов поступают так часто, а 35 процентов изредка.

Как отметила директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова, хотя участники исследования не отнесли шопинг к числу факторов, необходимых для достижения счастья, больше половины видят в покупках доступный суррогат счастья. Также оказалось, что такое поведение характерно что обоих полов: 59 процентов мужчин и 69 процентов женщин занимаются шопингом ради развлечения, а 51 и 63 процента — чтобы справиться со стрессом.

В начале марта были опубликованы результаты исследования, которое показало, что 40 процентов жителей России стали откладывать на шопинг конкретную сумму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Дисквалифицированная за допинг украинская легкоатлетка анонсировала откровенное интервью

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости