Россияне назвали один из способов борьбы со стрессом

«Ведомости»: Шопинг стал лекарством от стресса для почти 40 процентов россиян

В России 38 процентов жителей предпочитают бороться со стрессом, совершая покупки. Это показало исследование, которое провели эксперты компаний «Яков и партнеры» и «Ромир». Его результаты процитировали «Ведомости».

В то же время 62 процента опрошенных заявили, что не пользуются таким методом. Кроме того, 47 процентов признались, что прибегают к шопингу, чтобы почувствовать себя счастливыми. Из них 12 процентов поступают так часто, а 35 процентов изредка.

Как отметила директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова, хотя участники исследования не отнесли шопинг к числу факторов, необходимых для достижения счастья, больше половины видят в покупках доступный суррогат счастья. Также оказалось, что такое поведение характерно что обоих полов: 59 процентов мужчин и 69 процентов женщин занимаются шопингом ради развлечения, а 51 и 63 процента — чтобы справиться со стрессом.

В начале марта были опубликованы результаты исследования, которое показало, что 40 процентов жителей России стали откладывать на шопинг конкретную сумму.