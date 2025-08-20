Россияне пожаловались на камеру контроля скорости на дроноопасном участке

Гладков заявил о жалобах на камеру контроля скорости на дроноопасном участке

Жители Белгородской области пожаловались на камеру контроля скорости, установленную на участке, где летают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня увидел несколько обращений жителей с возмущением, что камера контроля скорости на дроноопасном участке по дороге в Шебекино может привести к дополнительным жертвам», — написал чиновник.

Он отметил, что подобные меры недопустимы. Гладков также добавил, что сделал замечание. С завтрашнего дня, как пообещал политик, камеру уберут.

Накануне Гладков показал видео уничтожения украинского дрона «Баба-яга» из стрелкового оружия под Шебекино. На ролике, снятом от первого лица, видно, как военный стреляет по беспилотнику из автомата. Затем кадры объективного контроля подтверждают уничтожение цели.