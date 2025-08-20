Россия
Россияне пожаловались на камеру контроля скорости на дроноопасном участке

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AntonSAN / Shutterstock / Fotodom

Жители Белгородской области пожаловались на камеру контроля скорости, установленную на участке, где летают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня увидел несколько обращений жителей с возмущением, что камера контроля скорости на дроноопасном участке по дороге в Шебекино может привести к дополнительным жертвам», — написал чиновник.

Он отметил, что подобные меры недопустимы. Гладков также добавил, что сделал замечание. С завтрашнего дня, как пообещал политик, камеру уберут.

Накануне Гладков показал видео уничтожения украинского дрона «Баба-яга» из стрелкового оружия под Шебекино. На ролике, снятом от первого лица, видно, как военный стреляет по беспилотнику из автомата. Затем кадры объективного контроля подтверждают уничтожение цели.

