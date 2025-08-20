Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 20 августа 2025Россия

Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

В Новосибирске мужчину без штанов и с анорексией нашли на Северном объезде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске мужчину без штанов и с признаками анорексии нашли на Северном объезде. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По сведениям российского издания, гражданин на трассе выглядел истощенным, на его теле заметили многочисленные кровоподтеки.

Сам мужчина на вопрос, почему он находится в таком состоянии, ответил, что ему 40 лет и он ушел из «рабочего дома».

Неравнодушные горожане вызвали бригаду медиков, информацию о найденном человеке также передали в полицию.

До этого стало известно, что обезображенную женщину нашли в ее машине на дороге в Свердловской области. Позже выяснилось, что с россиянкой жестоко расправился ее знакомый.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, он дал признательные показания.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

    Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

    Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости