Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

В Новосибирске мужчину без штанов и с признаками анорексии нашли на Северном объезде. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По сведениям российского издания, гражданин на трассе выглядел истощенным, на его теле заметили многочисленные кровоподтеки.

Сам мужчина на вопрос, почему он находится в таком состоянии, ответил, что ему 40 лет и он ушел из «рабочего дома».

Неравнодушные горожане вызвали бригаду медиков, информацию о найденном человеке также передали в полицию.

