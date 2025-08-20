Россия
14:42, 20 августа 2025

Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

Жителя Нижнего Новгорода второй раз лишили прав из-за водителя с теми же данными
Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Жителя Нижнего Новгорода Дмитрия Захарова дважды лишили водительских прав из-за автомобилиста-«двойника» с теми же данными за сотни километров в Москве. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

В первый раз мужчину лишили прав на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Как тогда выяснилось, в декабре 2023 года его якобы остановили правоохранители на МКАД и он отказался от медосвидетельствования. Сам же Захаров в это время отмечал свой день рождения в Нижегородской области. При этом в водительских правах остановленного россиянина полностью совпали все личные данные, кроме фотографии.

В результате россиянину удалось вернуть удостоверение. Однако, решив зарегистрироваться на «Госуслуги Авто», он обнаружил, что прав опять нет. Оказалось, что случай с отказом человека с поддельными документами от медосвидетельствования был не единичным, первый инцидент произошел еще в ноябре 2023 года. Новую жалобу, как утверждает Захаров, отклонили. «Почему отклонили, я не знаю. У меня формулировки нет. Я жду официального ответа. Написал в прокуратуру, МВД, Следственный комитет — по поводу первого факта реакции никакой. Сейчас повторно написал в прокуратуру и МВД, приложил решение суда, пока тоже ничего», — рассказал он.

Ранее жителя Архангельской области лишили прав после имитации выдоха в алкотестер. Верховный суд приравнял это действие к отказу от медосвидетельствования.

