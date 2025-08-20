Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:21, 20 августа 2025Силовые структуры

Россиянина поймали на корректировке ударов ВСУ по складу Росгвардии

Суд в ЛНР дал 17 лет Хатажукову за корректировку удара ВСУ по складу Росгвардии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор в отношении россиянина Анатолия Хатажукова, который корректировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складу Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в мае 2024 года 60-летний мужчина добровольно собрал информацию о расположении склада горюче-смазочных материалов ведомства в республике. Эти данные он передал через мессенджер украинским спецслужбам.

Хатажукова признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее ФСБ в Запорожской области задержала местную жительницу, купившую военные облигации Украины на 270 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости