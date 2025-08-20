Россиянина поймали на корректировке ударов ВСУ по складу Росгвардии

Суд в ЛНР дал 17 лет Хатажукову за корректировку удара ВСУ по складу Росгвардии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор в отношении россиянина Анатолия Хатажукова, который корректировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складу Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в мае 2024 года 60-летний мужчина добровольно собрал информацию о расположении склада горюче-смазочных материалов ведомства в республике. Эти данные он передал через мессенджер украинским спецслужбам.

Хатажукова признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее ФСБ в Запорожской области задержала местную жительницу, купившую военные облигации Украины на 270 тысяч рублей.