Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:57, 20 августа 2025Силовые структуры

Россиянка продала ребенка несовершеннолетней девушке

В Иркутске женщина продала сына 17-летней девушке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / Global Look Press

В Иркутске ранее судимая 33-летняя женщина продала своего новорожденного сына 17-летней девушке за 23 тысячи рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Иркутской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, незаконная сделка была совершена летом 2017 года. Женщина родила сына, однако решила не смогла сама его содержать. После этого россиянка разместила в интернете объявление о безвозмездной передаче младенца на воспитание посторонним. На предложение откликнулась 17-летняя девушка.

Передача ребенка состоялась возле здания вокзала Иркутск-Пассажирский. Девушка передала биологической матери 23 тысячи рублей, а позднее оформила опеку над мальчиком.

Правда вскрылась в 2024 году во время расследования другого уголовного дела. В отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по ч.2 ст.127.1 («Торговля людьми») УК РФ.

«С учетом предыдущих приговоров ей назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе судов.

Ранее стало известно, что в Китае 17-летняя девушка продала своего 19-летнего возлюбленного в рабство мошенникам из Мьянмы за 14 тысяч долларов. Парня отпустили спустя четыре месяца после получения выкупа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России в Венгрию по «Дружбе» возобновили. Будапешт поблагодарил Москву и призвал Киев оставить страну в покое

    У российских работодателей заметили снижение интереса к одной категории работников

    Раскрыт вред газированной воды для детей

    Блогер описал девушек в Молдавии фразой «охотно выходят замуж за русских»

    Бастрыкина предложили на пост главы Верховного суда

    Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали

    Уиткофф рассказал о проведенном с окружением Путина времени

    Стала известна судьба исчезнувшего после столкновения с медведем человека

    Любителям экспериментов в постели назвали скрытые риски одной жаркой эротической фантазии

    Трамп дважды оговорился в разговоре о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости