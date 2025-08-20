Россиянка продала ребенка несовершеннолетней девушке

В Иркутске женщина продала сына 17-летней девушке

В Иркутске ранее судимая 33-летняя женщина продала своего новорожденного сына 17-летней девушке за 23 тысячи рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Иркутской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, незаконная сделка была совершена летом 2017 года. Женщина родила сына, однако решила не смогла сама его содержать. После этого россиянка разместила в интернете объявление о безвозмездной передаче младенца на воспитание посторонним. На предложение откликнулась 17-летняя девушка.

Передача ребенка состоялась возле здания вокзала Иркутск-Пассажирский. Девушка передала биологической матери 23 тысячи рублей, а позднее оформила опеку над мальчиком.

Правда вскрылась в 2024 году во время расследования другого уголовного дела. В отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по ч.2 ст.127.1 («Торговля людьми») УК РФ.

«С учетом предыдущих приговоров ей назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе судов.

