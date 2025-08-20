Российская актриса погибла в лесу

Актриса Шельменкина заблудилась в лесу в Нижегородской области и погибла

Заслуженная артистка России София Шельменкина заблудилась в лесу в Нижегородской области, ее нашли погибшей. Об этом сообщил поисковый отряд «Рысь» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Найдена, погибла. Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в сообщении.

По данным поисковиков, актриса 7 августа ушла в лес за ягодами и не вернулась. Поиски начались спустя два дня, а 16 августа Шельменкину нашли.

Шельмекина родилась в 1946 году. Закончила театральное училище в 1965 году. До 1968 года работала в Ставропоьском кукольном театре, после чего перешла в Горьковский театр кукол, которому посвятила всю жизнь.

