Российская бюджетная авиакомпания начала распродажу билетов по 599 рублей

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов по 599 рублей
Российская бюджетная авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов по 599 рублей по разным направлениям. Об этом говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что приобрести билеты можно до 23:59 21 августа 2025-го, а улететь по ним — с 26 октября 2026-го по 28 марта этого же года.

Ранее стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

