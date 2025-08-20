Российская бюджетная авиакомпания начала распродажу билетов по 599 рублей

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов по 599 рублей

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов по 599 рублей по разным направлениям. Об этом говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что приобрести билеты можно до 23:59 21 августа 2025-го, а улететь по ним — с 26 октября 2026-го по 28 марта этого же года.

