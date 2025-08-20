Экономика
Российские акции взлетели из-за новости о готовности Путина и Зеленского к встрече

Рынок акций РФ взлетел на новости о готовности Путина и Зеленского к переговорам
Александра Синицына
Александра Синицына

Новость о готовности президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского встретиться ради начала мирных переговоров завтавила взлететь котировки российских акций. Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, резко пошел вверх, рост составил плюс 0,68 процента за 20 минут, передает РБК.

