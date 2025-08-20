Бывший СССР
Российские бойцы вышли из окружения через открытое поле

Боец ВС РФ с позывным Проказник: Вышли из окружения под Красноармейском по полю
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные в ходе штурмовой операции под Красноармейском (украинское название — Покровск) попали в окружение, но смогли выйти из него по открытому полю. Историей поделился с РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил России с позывным Проказник.

«Мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант — пойти по полю», — рассказал военный.

Он добавил, что, выходя по прямому маршруту, российские военные поймали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врасплох, что позволило успешно выйти из окружения.

Ранее российский боец с позывным Мудрый объяснил причину отступления ВСУ. По его словам, украинские военные стремятся избежать огневого контакта, прямого стрелкового боя и при первой возможности оставляют позиции.

