Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 20 августа 2025Экономика

Российский бизнес позвали на инвестиционный рынок африканской страны

Посол Эфиопии заявил об интересе страны к сотрудничеству с компаниями из России
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Вильф / АНО «Дирекция международных программ» / РИА Новости

Эфиопия выражает заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями в инвестиционной сфере и предлагает им рассмотреть возможности освоения местного рынка. Соответствующее заявление сделал посол страны в РФ Генет Тешоме Джирру, которого цитирует ТАСС.

Позвавший российский бизнес в Африку дипломат отметил, что власти государства уже предоставляют привлекательные льготы и налоговые послабления, и предложил изучить инвестиционные возможности Эфиопии, которые он назвал обширными.

Посол также подчеркнул готовность возглавляемого им дипведомства оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям, в том числе в виде предоставления информации, организации ознакомительных инвестиционных визитов.

Ранее другой представитель государства, генсек Корпорации развития промышленных парков Фиссеха Йыгатесу, уже заявлял о
намерении эфиопских властей привлечь российские инвестиции в развитие промышленности. Как отмечал топ-менеджер, в первую очередь ожидания связаны с обрабатывающей промышленностью, сферой высоких технологий, фармацевтикой, автомобилестроением и переработкой продукции сельского хозяйства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологического заболевания

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

    Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

    Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

    Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

    В Индии назвали главное преимущество российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости