Российский бизнес позвали на инвестиционный рынок африканской страны

Посол Эфиопии заявил об интересе страны к сотрудничеству с компаниями из России

Эфиопия выражает заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями в инвестиционной сфере и предлагает им рассмотреть возможности освоения местного рынка. Соответствующее заявление сделал посол страны в РФ Генет Тешоме Джирру, которого цитирует ТАСС.

Позвавший российский бизнес в Африку дипломат отметил, что власти государства уже предоставляют привлекательные льготы и налоговые послабления, и предложил изучить инвестиционные возможности Эфиопии, которые он назвал обширными.

Посол также подчеркнул готовность возглавляемого им дипведомства оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям, в том числе в виде предоставления информации, организации ознакомительных инвестиционных визитов.

Ранее другой представитель государства, генсек Корпорации развития промышленных парков Фиссеха Йыгатесу, уже заявлял о

намерении эфиопских властей привлечь российские инвестиции в развитие промышленности. Как отмечал топ-менеджер, в первую очередь ожидания связаны с обрабатывающей промышленностью, сферой высоких технологий, фармацевтикой, автомобилестроением и переработкой продукции сельского хозяйства.