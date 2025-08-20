Наука и техника
Российский боец рассказал о летающих гранатометах в зоне СВО

Боец Канат рассказал, что дроны в зоне СВО начали вооружать гранатометами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Квадрокоптеры в зоне специальной военной операции (СВО) начали вооружать различными пехотными гранатометами. О новом вооружении дронов рассказал боец 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России с позывным Канат в беседе с «Красной звездой».

«Новая фишка — установка на беспилотник гранатомета. От испытаний Кулибины перешли к их применению в различных боевых условиях против различных целей», — говорится в материале.

Подвешенный на беспилотный летательный аппарат одноразовый гранатомет позволяет оперативно поразить цель, не зависая непосредственно над ней.

Ранее в августе военкор Александр Коц опубликовал ролик, демонстрирующий применение дрона с ручным противотанковым гранатометом (РПГ). После поражения цели тубус одноразового РПГ автоматически сбрасывается.

Также в этом месяце Минобороны сообщило, что российские военнослужащие из группировки войск «Запад» уничтожили снайперскую пару Вооруженных сил Украины огнем дрона с автоматом Калашникова.

