RT: ВСУ пользуются погодными условиями и поджигают лесополосы в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользуются погодными условиями в своих целях и поджигают лесополосы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с RT рассказал боец 42-й гвардейской дивизии с позывным Маэстро.

Военнослужащий рассказал об одном из таких случаев, когда российским бойцам потребовалась срочная эвакуация из посадки, которую поджег противник. По его словам, действовать нужно было быстро из-за возгорания боеприпасов.

«Нам удалось оперативно эвакуироваться. Единственное, что у нас загорелись склады с боеприпасами. Было очень неприятно, было очень много взрывов. В остальном отделались минимальным ущербом, но при этом пришлось покинуть наблюдательный пункт, чтобы нас не достали осколки нашего же боекомплекта, который горел», — вспомнил Маэстро.

Ранее сообщалось, что украинских операторов дронов уличили в поджогах полей и домов в Запорожской области. По словам замполита роты российской группировки «Днепр» с позывным Фара, ВСУ пользуются жаркой погодой.