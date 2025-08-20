Российский ресторан выиграл суд у гастрокритика из-за негативной рецензии

Московский суд удовлетворил иск «Атлантика Бистро» к гастрокритику Костину

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск столичного ресторана «Атлантика Бистро» к гастрономическому критику Михаилу Костину о защите деловой репутации. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные картотеки инстанции.

Изначально дело о защите деловой репутации вышеуказанного заведения рассматривалось в Чертановском районном суде, однако весной 2025 года его передали в Арбитражный суд столицы. Поводом для подачи искового заявления послужила негативная рецензия, размещенная Костиным на портале Мoscow-Restaurants и в его авторском канале на платформе «Дзен».

В отзыве о своем посещении ресторана на Цветном бульваре гастрокритик признался, что его разочаровали все блюда, которые были ему поданы. Костин остался недоволен качеством всех семи блюд, которые ему принес официант. В рецензии критик обращал внимание на недостаточно высокое качество сервиса и обслуживания. Он, в частности, сетовал на низкую вовлеченность персонала и обсуждение рабочих вопросов сотрудниками в зале заведения. «Прямо за соседним столом офис управляющей, с разборками, разъяснениями по поводу задержек зарплаты и собеседованиями сотрудников», — резюмировал Костин.

Именно последняя часть отзыва не понравилась представителям «Атлантика Бистро». Организацию общественного питания не устроил тот факт, что частный разговор с участием управляющего перешел в публичную плоскость. Представитель ресторана назвал вышеуказанную информацию ложной и «вырванной из контекста», что и послужило в конечном счете поводом для подачи искового заявления. При этом никаких претензий по поводу негативной оценки блюд у заведения, как отмечается, не возникло.