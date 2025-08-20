Российский учитель бросил в школьника ручку и попал под суд

В Екатеринбурге учителя физики обвинили в жестоком обращении с учеником

В Екатеринбурге суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении учителя физики, которого обвинили в жестоком обращении с учеником. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram.

Как стало известно, 13 марта педагог школы № 123 применил силу к восьмикласснику. Сначала учитель бросил в подростка ручку, а затем, заломив руку, отвел к директору. Обвинение настаивает, что школьнику были причинены телесные повреждения, которые не нанесли вреда здоровью, но доставили ему боль.

Действия педагога, в случае их доказательства в суде, попадают под уголовную статью о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По ней учителю грозит наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Приморском крае учитель физкультуры высек восьмиклассника указкой на уроке. Как выяснили журналисты, школьник хулиганил, из-за чего педагог вспылил.