Сальдо сравнил Днепр с Берлинской стеной

Сальдо назвал Днепр подобием Берлинской стены, которое разделяет один народ
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо . Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины искусственно разделили людей. Об этом он высказался в интервью RT.

Сальдо сравнил Днепр с Берлинской стеной и назвал реку ее подобием, поскольку Днепр разделяет представителей одного народа.

«То есть, получается, одни и те же люди по разные стороны, только теперь это водная стена. Или как в Корее: Южная и Северная Корея. То есть разделили искусственно», — отметил он.

Глава Херсонской области добавил, что украинские власти репрессируют русскоязычное население и стараются сделать так, чтобы даже информация не поступала.

Ранее Сальдо усомнился в необходимости миротворцев для России и Украины. «В Косове, Африке — там, наверное, такая помощь нужна. На Украине и в России не нужна такая помощь», — сказал он.

