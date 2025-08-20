Сальдо усомнился в необходимости миротворцев для России и Украины

Сальдо: России и Украине не нужны миротворцы после урегулирования конфликта

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что России и Украине не понадобятся миротворцы после завершения конфликта. Об этом он высказался в интервью RT.

Сальдо задумался, зачем нужны России и Украине миротворцы, если стороны добьются урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что между собой Москва и Киев быстрее найдут общий язык.

«Давайте посмотрим на мировой опыт: где были миротворцы и где это действительно принесло мир. <...> В Косове, Африке — там, наверное, такая помощь нужна. На Украине и в России не нужна такая помощь», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о возможной эскалации ситуации после трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. По его словам, Москва готова продолжать переговоры по урегулированию. Лавров намекнул, что плохо подготовленная встреча может изменить ситуацию.