13:31, 20 августа 2025Из жизни

Самого дорогого петуха продали за 16 миллионов рублей

В Таиланде бойцового петуха Факхамрама продали за 16 миллионов рублей
Фото: Khaosod

В Таиланде бойцового петуха продали за 6,5 миллиона батов (16 миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Thaiger.

Птица по кличке Факхамрам завоевала популярность после турнира, который состоялся 17 августа в провинции Накхонратчасима. Разыгрывался призовой фонд величиной 125,1 миллиона батов (310 миллионов рублей). Факхамрам без труда победил соперника.

Уже на следующий день после поединка хозяин петуха заявил, что его приобрел петушиный клуб Num Rong Mee. Новый владелец назвал Факхамрама самым дорогим петухом, которого им доводилось покупать.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали бойцовый петух ударил человека лезвием. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

