Эффективность новых штрафов для коммунальщиков оценили

Юрист Крохин: Новые штрафы ничего не изменят в сфере ЖКХ

Введение новых штрафов для теплоснабжающих и теплосетевых компаний ничего не изменит в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Таким мнением с каналом «360» поделился председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Согласно новому законопроекту, штрафы собираются назначать коммунальным службам за несвоевременное устранение дефектов перед отопительным сезоном. Размер штрафа будет достигать 100 процентов от суммы, присужденной потребителю за «неудовлетворение претензий в добровольном порядке». Однако такие санкции не будут эффективны в повышении качества предоставления ЖКУ, убежден юрист.

Существующие штрафы варьируются от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, но на деле они не работали — вплоть до 2030 года в России действует мораторий на соответствующие проверки, без которых назначать штрафы незаконно. Инспекции лишь ограничиваются выдачей предупреждений в отношении коммунальщиков. «По этой причине, я полагаю, этот закон ничего не изменит», — пояснил Крохин. Ситуация начнет меняться лишь после отмены моратория, считает он. По мнению эксперта, большую пользу покажут не штрафы, а меры по борьбе с монополистами в отрасли. Другой укоренившейся проблемой в отрасли ЖКХ остается коррупция. Для контроля за ней Крохин предлагает создать новый федеральный орган.

Ранее в России предложили бороться с должниками за «коммуналку» силами коллекторов. Специалисты считают такую меру бандитской формой взыскания долга.