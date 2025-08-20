Культура
Семенович рассказала об исполнении мечты матери

Певица Анна Семенович заявила, что исполнила мечту своей матери
Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что исполнила мечту своей матери. Публикацию певица разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница подарила родительнице теплицу. «Она давно мечтала о новой теплице. И вот теперь мамочка не нарадуется этой красавице. А какой урожай вырос, просто запредельно много и вкусно», — рассказала она.

Ранее Анна Семенович ответила на обвинения в том, что увела из семьи жениха, бизнесмена Дениса Шреера.

