Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 20 августа 2025Россия

Школьница устроила смертельную аварию в российском городе

В Приморском крае 14-летняя школьница устроила смертельную аварию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

В Приморском крае 14-летняя школьница устроила смертельную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в городе Дальнереченск. Девочка впервые села за руль внедорожника и не смогла справиться с управлением. В один момент автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В машине, помимо школьницы, было трое детей, две женщины, а также 33-летний мужчина, спасти которого не удалось. Остальные пострадали, всех госпитализировали. Пятилетний мальчик и трехлетняя девочка на данный момент находятся в реанимации.

Ранее в Тульской области водитель иномарки сбил трех детей на питбайках. На опубликованных кадрах видно, как дети на транспортных средствах стоят в ряд на перекрестке. Сзади в них въезжает Opel Astra и сбивает всех по очереди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости