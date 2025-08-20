Школьница устроила смертельную аварию в российском городе

В Приморском крае 14-летняя школьница устроила смертельную аварию

В Приморском крае 14-летняя школьница устроила смертельную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в городе Дальнереченск. Девочка впервые села за руль внедорожника и не смогла справиться с управлением. В один момент автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В машине, помимо школьницы, было трое детей, две женщины, а также 33-летний мужчина, спасти которого не удалось. Остальные пострадали, всех госпитализировали. Пятилетний мальчик и трехлетняя девочка на данный момент находятся в реанимации.

