Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 20 августа 2025Мир

Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

Кристерссон: Швеция готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan JerrevÃƒÂ¥ng / Globallookpress.com

Швеция готова участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью Sveriges Radio.

«Мы могли бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. У нас есть также военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными», — сказал политик.

Кристерссон подчеркнул важность того, что Украина должна сама быть в состоянии обеспечивать свою оборону и обладать потенциалом для защиты своей страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости