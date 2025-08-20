Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

Кристерссон: Швеция готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины

Швеция готова участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью Sveriges Radio.

«Мы могли бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. У нас есть также военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными», — сказал политик.

Кристерссон подчеркнул важность того, что Украина должна сама быть в состоянии обеспечивать свою оборону и обладать потенциалом для защиты своей страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция.