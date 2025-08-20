Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:12, 20 августа 2025Наука и техника

Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

ИКИ РАН: Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

Выброс зафиксировали у южного полюса Солнца. Первые признаки дестабилизации зафиксировали около 7 утра, а к 10 часам структура полностью оторвалась от светила. В определенный момент она превзошла Солнце по размерам (около 1,5 миллиона километров).

В ближайшие часы в месте выброса начнется «огненный» дождь из остатков горячего вещества, которые не сумели преодолеть гравитацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

    Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

    Жук, Давид и Казак. Раскрыты подробности об украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области

    Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

    В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

    Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

    В России допустили присоединение Одессы с одним условием

    Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

    Киркоров сделал заявление о концертной деятельности после травмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости