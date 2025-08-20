Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

Выброс зафиксировали у южного полюса Солнца. Первые признаки дестабилизации зафиксировали около 7 утра, а к 10 часам структура полностью оторвалась от светила. В определенный момент она превзошла Солнце по размерам (около 1,5 миллиона километров).

В ближайшие часы в месте выброса начнется «огненный» дождь из остатков горячего вещества, которые не сумели преодолеть гравитацию.

